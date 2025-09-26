Directori d'empreses
McLaren Group
McLaren Group Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in United Kingdom a McLaren Group totalitza £72.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McLaren Group. Última actualització: 9/26/2025

Paquet Mitjà
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Total per any
£72.2K
Nivell
2
Base
£67.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a McLaren Group?

£122K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a McLaren Group in United Kingdom és una compensació total anual de £75,906. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a McLaren Group per al rol de Científic de Dades in United Kingdom és £72,194.

Altres recursos