La compensació de Enginyer de Programari in United States a McKinsey oscil·la entre $131K per year per a Junior Engineer i $293K per year per a Principal Architect I. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***