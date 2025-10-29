Directori d'empreses
McKinsey
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

McKinsey Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a McKinsey oscil·la entre $131K per year per a Junior Engineer i $293K per year per a Principal Architect I. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Engineer
(Nivell d'Entrada)
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a McKinsey?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a McKinsey in United States és una compensació total anual de $292,933. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a McKinsey per al rol de Enginyer de Programari in United States és $175,000.

