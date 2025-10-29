Directori d'empreses
McKinsey
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

McKinsey Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United States a McKinsey oscil·la entre $205K per year per a Product Manager i $238K per year per a Principal. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $217K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a McKinsey?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a McKinsey in United States és una compensació total anual de $285,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a McKinsey per al rol de Gestor de Producte in United States és $216,400.

Altres recursos