La compensació de Consultor de Gestió in United States a McKinsey oscil·la entre $121K per year per a Business Analyst i $388K per year per a Partner. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $245K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
