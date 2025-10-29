La compensació de Científic de Dades in United States a McKinsey oscil·la entre $152K per year per a Data Scientist i $248K per year per a Principal. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $170K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
