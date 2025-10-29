La compensació de Analista de Negoci in United States a McKinsey oscil·la entre $124K per year per a Business Analyst i $250K per year per a Engagement Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $134K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
