McKinsey
  • Salaris
  • Analista de Negoci

  • Tots els Salaris de Analista de Negoci

McKinsey Analista de Negoci Salaris

La compensació de Analista de Negoci in United States a McKinsey oscil·la entre $124K per year per a Business Analyst i $250K per year per a Engagement Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $134K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de McKinsey. Última actualització: 10/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a McKinsey in United States és una compensació total anual de $250,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a McKinsey per al rol de Analista de Negoci in United States és $127,000.

