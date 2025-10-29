Directori d'empreses
MBition
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

MBition Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Germany a MBition totalitza €93.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de MBition. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
MBition
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Total per any
€93.4K
Nivell
L3
Base
€80.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€13.1K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a MBition in Germany és una compensació total anual de €126,177. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MBition per al rol de Gestor de Producte in Germany és €93,438.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a MBition

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Square
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos