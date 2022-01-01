Mazars Salaris

Directori d'empreses
El salari de Mazars oscil·la entre $12,060 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $112,435 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mazars. Darrera actualització: 10/22/2025

Comptable
$47.2K
Científic de Dades
$112K
Analista Financer
$58.9K

Recursos Humans
$12.1K
Jurídic
$45.6K
Consultor de Gestió
$34.3K
Operacions de Màrqueting
$34.2K
Dissenyador de Producte
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Enginyer de Programari
$56K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Mazars és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $112,435. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mazars és $46,385.

