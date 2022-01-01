Directori d'empreses
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Salaris

El salari de Marsh & McLennan Companies oscil·la entre $20,586 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $276,375 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Marsh & McLennan Companies. Darrera actualització: 10/20/2025

Científic de Dades
Median $245K
Enginyer de Programari
Median $89K
Comptable
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Actuari
$117K
Analista de Negoci
Median $65K
Analista de Dades
$60.6K
Analista Financer
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Consultor de Gestió
$30.7K
Màrqueting
$276K
Operacions de Màrqueting
$95.8K
Gestor d'Associats
$221K
Gestor de Producte
$102K
Gestor de Projectes
$81.2K
Vendes
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Gestor de Programes Tècnics
$203K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Marsh & McLennan Companies és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $276,375. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Marsh & McLennan Companies és $89,000.

