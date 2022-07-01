Directori d'empreses
Manta
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Manta Salaris

El salari de Manta oscil·la entre $135,926 en compensació total anual per a un Gestor de Comptes Tècnics a la banda baixa fins a $179,100 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Manta. Darrera actualització: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Arquitecte de Solucions
$179K
Gestor de Comptes Tècnics
$136K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Manta és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $179,100. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Manta és $157,513.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Manta

Empreses relacionades

  • Coinbase
  • Snap
  • Lyft
  • PayPal
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/manta/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.