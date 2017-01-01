Directori d'empreses
Manjushree Technopack
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Manjushree Technopack que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Lloc web
    1983
    Any de fundació
    5,000
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Manjushree Technopack

    Empreses relacionades

    • Google
    • Coinbase
    • Stripe
    • Microsoft
    • Uber
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos