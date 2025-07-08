Directori d'empreses
Malga
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Malga Salaris

El salari de Malga oscil·la entre $35,668 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $68,075 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Malga. Darrera actualització: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Desenvolupament de Negoci
$35.7K
Vendes
$68.1K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Malga és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $68,075. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Malga és $51,871.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Malga

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Coinbase
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/malga/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.