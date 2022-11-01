Directori d'empreses
Major League Hacking
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Major League Hacking Salaris

El salari de Major League Hacking oscil·la entre $28,855 en compensació total anual per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda baixa fins a $102,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Major League Hacking. Darrera actualització: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
$102K
Gestor de Programes Tècnics
$28.9K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Major League Hacking és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $102,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Major League Hacking és $65,428.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Major League Hacking

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Amazon
  • SoFi
  • Lyft
  • DoorDash
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/major-league-hacking/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.