Majesco
Majesco Salaris

El salari de Majesco oscil·la entre $13,928 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $246,960 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Majesco. Darrera actualització: 11/22/2025

Enginyer de Programari
Median $17.5K
Gestor de Programes
$168K
Gestor de Programes Tècnics
$247K

Redactor Tècnic
$13.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Majesco és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $246,960. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Majesco és $92,885.

Altres recursos

