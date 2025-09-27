Directori d'empreses
Maison du Software
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Maison du Software Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Switzerland a Maison du Software oscil·la entre CHF 82.2K i CHF 117K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Maison du Software. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

CHF 93.1K - CHF 106K
Switzerland
Rang Habitual
Rang Possible
CHF 82.2KCHF 93.1KCHF 106KCHF 117K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Programari contribucions a Maison du Software per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

CHF 134K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Maison du Software?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Maison du Software in Switzerland és una compensació total anual de CHF 116,925. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Maison du Software per al rol de Enginyer de Programari in Switzerland és CHF 82,244.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Maison du Software

Empreses relacionades

  • Stripe
  • Square
  • Uber
  • Roblox
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos