Mail.ru Group
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Mail.ru Group Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Russia a Mail.ru Group oscil·la entre RUB 13.42M i RUB 19.15M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mail.ru Group. Última actualització: 9/27/2025

Compensació Total Mitjana

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
Rang Habitual
Rang Possible

RUB 13.43M

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Mail.ru Group in Russia és una compensació total anual de RUB 19,153,877. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mail.ru Group per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Russia és RUB 13,424,085.

