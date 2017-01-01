Directori d'empreses
Mahanadi Coalfields
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Lloc web
    1992
    Any de fundació
    22,352
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos