Magna International
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Canada

Magna International Enginyer de Programari Salaris a Canada

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Magna International totalitza CA$124K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Magna International. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Total per any
CA$124K
Nivell
L1
Base
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Magna International?

CA$226K

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Magna International in Canada sits at a yearly total compensation of CA$144,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Enginyer de Programari role in Canada is CA$110,416.

