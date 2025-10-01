La compensació de Enginyer de Programari in Switzerland a Magic Leap oscil·la entre CHF 172K per year per a Senior Software Engineer i CHF 209K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Switzerland totalitza CHF 213K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Magic Leap. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Magic Leap, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
