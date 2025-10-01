Directori d'empreses
Magic Leap
La compensació de Enginyer de Programari in Greater Zurich Area a Magic Leap oscil·la entre CHF 172K per year per a Senior Software Engineer i CHF 209K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Zurich Area totalitza CHF 213K.

Entry Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
CHF 134K

Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Magic Leap, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Magic Leap in Greater Zurich Area és una compensació total anual de CHF 235,332. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Magic Leap per al rol de Enginyer de Programari in Greater Zurich Area és CHF 180,361.

Altres recursos