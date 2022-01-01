Directori d'empreses
Magic Leap
Magic Leap Salaris

El salari de Magic Leap oscil·la entre $90,554 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $324,719 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Magic Leap. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Software de Realitat Virtual

Enginyer Mecànic
Median $113K
Màrqueting
Median $151K

Analista de Negoci
$167K
Científic de Dades
Median $150K
Enginyer Elèctric
$204K
Enginyer de Maquinari
$90.6K
Recursos Humans
$199K
Jurídic
$189K
Enginyer Òptic
$155K
Dissenyador de Producte
$92.3K
Gestor de Producte
$216K
Gestor de Programes
$174K
Reclutador
$176K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$322K
Gestor de Programes Tècnics
$259K
Investigador UX
$119K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Magic Leap, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

The highest paying role reported at Magic Leap is Enginyer de Programari at the Principal Software Engineer level with a yearly total compensation of $324,719. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap is $169,699.

Altres recursos