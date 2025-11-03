Directori d'empreses
MacPaw
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

MacPaw Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Ukraine a MacPaw totalitza UAH 2.37M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de MacPaw. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total per any
UAH 2.37M
Nivell
L4
Base
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a MacPaw in Ukraine és una compensació total anual de UAH 3,373,102. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MacPaw per al rol de Enginyer de Programari in Ukraine és UAH 2,366,206.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a MacPaw

Empreses relacionades

  • Amazon
  • Google
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos