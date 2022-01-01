Directori d'empreses
M1 Finance
M1 Finance Salaris

El salari de M1 Finance oscil·la entre $50,250 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $175,875 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de M1 Finance. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $165K
Servei al Client
$62.7K
Màrqueting
$127K

Operacions de Màrqueting
$50.3K
Dissenyador de Producte
$119K
Gestor de Producte
$169K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$176K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A M1 Finance, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a M1 Finance és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $175,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a M1 Finance és $126,630.

Altres recursos