El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Australia a Luxury Escapes totalitza A$114K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxury Escapes. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total per any
A$114K
Nivell
Mid
Base
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Luxury Escapes?
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Luxury Escapes in Australia és una compensació total anual de A$201,567. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Luxury Escapes per al rol de Enginyer de Programari in Australia és A$126,385.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Luxury Escapes

