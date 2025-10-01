La compensació de Enginyer de Programari in United States a Luxoft oscil·la entre $92.5K per year per a L1 i $107K per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
