Luxoft
  Salaris
  Enginyer de Programari

  Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  Ukraine

Luxoft Enginyer de Programari Salaris a Ukraine

La compensació de Enginyer de Programari in Ukraine a Luxoft oscil·la entre UAH 1.41M per year per a L2 i UAH 3.16M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Ukraine totalitza UAH 1.77M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Nivell d'Entrada)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Luxoft?

Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,205,956. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Enginyer de Programari role in Ukraine is UAH 1,772,277.

Altres recursos