La compensació de Enginyer de Programari in Ukraine a Luxoft oscil·la entre UAH 1.41M per year per a L2 i UAH 3.16M per year per a L5. El paquet de compensació year mitjà in Ukraine totalitza UAH 1.77M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
