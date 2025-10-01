La compensació de Enginyer de Programari in Serbia a Luxoft oscil·la entre $46.8K per year per a L2 i $48.1K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Serbia totalitza $57K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
