La compensació de Enginyer de Programari in Romania a Luxoft oscil·la entre RON 93.2K per year per a L1 i RON 249K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Romania totalitza RON 142K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
