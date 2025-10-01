La compensació de Enginyer de Programari in Munich Metro Region a Luxoft oscil·la entre €56.5K per year per a L2 i €68.5K per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Munich Metro Region totalitza €69.9K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
