La compensació de Enginyer de Programari in Krakow Metropolitan Area a Luxoft oscil·la entre PLN 167K per year per a L2 i PLN 250K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Krakow Metropolitan Area totalitza PLN 221K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 250K
PLN 250K
PLN 0
PLN 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
