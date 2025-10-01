La compensació de Enginyer de Programari in Guadalajara Metropolitan Area a Luxoft oscil·la entre MX$31.1K per year per a L1 i MX$62K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Guadalajara Metropolitan Area totalitza MX$49.2K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
