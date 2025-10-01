La compensació de Enginyer de Programari in Greater Los Angeles Area a Luxoft oscil·la entre $121K per year per a L3 i $127K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $120K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***