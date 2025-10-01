La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Luxoft oscil·la entre ₹1.57M per year per a L2 i ₹2.53M per year per a L3. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹2.18M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
