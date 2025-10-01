La compensació de Enginyer de Programari in Bulgaria a Luxoft oscil·la entre BGN 105K per year per a L3 i BGN 114K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Bulgaria totalitza BGN 101K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxoft. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
