Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Luxembourg a Luxembourg Institute of Science and Technology oscil·la entre €53.2K i €77.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxembourg Institute of Science and Technology. Última actualització: 11/3/2025

€60.3K - €70K
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg és una compensació total anual de €77,149. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Luxembourg Institute of Science and Technology per al rol de Enginyer de Programari in Luxembourg és €53,161.

