La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Luxembourg a Luxembourg Institute of Science and Technology oscil·la entre €53.2K i €77.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Luxembourg Institute of Science and Technology. Última actualització: 11/3/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!