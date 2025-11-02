Directori d'empreses
Lumentum
Lumentum Enginyer Òptic Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lumentum. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$204K - $241K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$191K$204K$241K$266K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Lumentum, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Òptic a Lumentum in United States és una compensació total anual de $265,590. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lumentum per al rol de Enginyer Òptic in United States és $190,680.

Altres recursos