Lumentum
Lumentum Enginyer de Maquinari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in United States a Lumentum totalitza $168K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lumentum. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Total per any
$168K
Nivell
Staff Hardware Engineer
Base
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Lumentum?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Lumentum, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Lumentum in United States és una compensació total anual de $250,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lumentum per al rol de Enginyer de Maquinari in United States és $183,780.

Altres recursos