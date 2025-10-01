Directori d'empreses
Lucid
Lucid Enginyer de Programari Salaris a Greater Denver And Boulder Area

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lucid. Última actualització: 10/1/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Lucid, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Lucid in Greater Denver And Boulder Area és una compensació total anual de $114,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lucid per al rol de Enginyer de Programari in Greater Denver And Boulder Area és $99,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Lucid

