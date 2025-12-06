Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a Lotlinx oscil·la entre CA$117K i CA$163K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lotlinx. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$91.7K - $107K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$84.7K$91.7K$107K$119K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Lotlinx?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Lotlinx és una compensació total anual de CA$163,230. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lotlinx per al rol de Analista de Ciberseguretat és CA$116,593.

Altres recursos

