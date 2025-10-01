La compensació de Enginyer Mecànic in Greater Taipei Area a Logitech oscil·la entre NT$1.74M per year per a I3 i NT$2.57M per year per a I4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Taipei Area totalitza NT$1.81M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Logitech. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Logitech, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)