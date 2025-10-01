Directori d'empreses
Logitech
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

  • Greater Taipei Area

Logitech Enginyer Mecànic Salaris a Greater Taipei Area

La compensació de Enginyer Mecànic in Greater Taipei Area a Logitech oscil·la entre NT$1.74M per year per a I3 i NT$2.57M per year per a I4. El paquet de compensació year mitjà in Greater Taipei Area totalitza NT$1.81M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Logitech. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Veure 3 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

NT$5.09M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Logitech, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Mecànic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Logitech in Greater Taipei Area és una compensació total anual de NT$3,215,277. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Logitech per al rol de Enginyer Mecànic in Greater Taipei Area és NT$2,185,985.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Logitech

Empreses relacionades

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos