La compensació total mitjana de Jurídic in United States a Logitech oscil·la entre $219K i $311K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Logitech. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$248K - $294K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$219K$248K$294K$311K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Logitech, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a Logitech in United States és una compensació total anual de $310,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Logitech per al rol de Jurídic in United States és $218,700.

