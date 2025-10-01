La compensació de Analista de Negoci in Greater Austin Area a Logitech totalitza $150K per year per a I3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Logitech. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Logitech, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)