Loggi Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a Greater Sao Paulo

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Sao Paulo a Loggi totalitza R$491K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Loggi. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per any
R$491K
Nivell
L5
Base
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Loggi?

R$880K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Loggi in Greater Sao Paulo és una compensació total anual de R$928,570. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Loggi per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Greater Sao Paulo és R$543,941.

