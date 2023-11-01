Directori d'empreses
Living Goods
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Living Goods is a social enterprise that empowers micro entrepreneurs to deliver life-changing products to the doorsteps of the poor, with a focus on health and wellness.

    http://livinggoods.org
    Lloc web
    2007
    Any de fundació
    360
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

