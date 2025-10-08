Directori d'empreses
Licious
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Software Backend

  • Greater Bengaluru

Licious Enginyer de Software Backend Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Software Backend in Greater Bengaluru a Licious totalitza ₹4.68M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Licious. Última actualització: 10/8/2025

Paquet Mitjà
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹4.68M
Nivell
Software Development Engineer 3
Base
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a Licious?

₹13.98M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Backend a Licious in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹5,008,476. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Licious per al rol de Enginyer de Software Backend in Greater Bengaluru és ₹4,643,116.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Licious

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Uber
  • Roblox
  • Square
  • Flipkart
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos