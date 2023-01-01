Directori d'empreses
Level Home
Level Home Salaris

El salari de Level Home oscil·la entre $47,463 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $220,500 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Level Home. Darrera actualització: 11/27/2025

Enginyer de Programari
Median $180K
Gestor de Producte
$221K
Gestor de Projectes
$47.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Level Home, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Level Home és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $220,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Level Home és $179,875.

Altres recursos

