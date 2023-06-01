Directori d'empreses
Level Ex
Level Ex Salaris

El salari de Level Ex oscil·la entre $91,800 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $125,625 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Level Ex. Darrera actualització: 10/21/2025

Analista de Dades
$91.8K
Dissenyador de Producte
$126K
Enginyer de Programari
$114K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Level Ex és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $125,625. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Level Ex és $113,565.

