LetsGetChecked Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació total mitjana de Tecnòleg de la Informació (TI) a LetsGetChecked oscil·la entre $49.7K i $70.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de LetsGetChecked. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$57K - $66.7K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$49.7K$57K$66.7K$70.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Tecnòleg de la Informació (TI) contribucions a LetsGetChecked per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

Quins són els nivells professionals a LetsGetChecked?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a LetsGetChecked és una compensació total anual de $70,913. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a LetsGetChecked per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $49,700.

