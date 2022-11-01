Directori d'empreses
Lessen
Lessen Salaris

El salari de Lessen oscil·la entre $119,400 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $298,500 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Lessen. Darrera actualització: 10/21/2025

Enginyer de Programari
Median $125K
Analista de Negoci
$129K
Dissenyador de Producte
$119K

Gestor de Producte
$177K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$299K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Lessen és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $298,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lessen és $129,350.

