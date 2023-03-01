Leroy Merlin Salaris

El rang de salaris de Leroy Merlin varia de $13,127 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $114,425 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Leroy Merlin . Última actualització: 8/13/2025