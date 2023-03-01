Directori d'Empreses
Leroy Merlin
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Leroy Merlin Salaris

El rang de salaris de Leroy Merlin varia de $13,127 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $114,425 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Leroy Merlin. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $35.1K

Enginyer de programari backend

Gestor de Producte
Median $77.4K
Gerent de Ciència de Dades
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Científic de Dades
$16.1K
Dissenyador de Producte
$114K
Vendes
$13.1K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$104K
Gerent de Programa Tècnic
$53.4K
Capitalista de Risc
$20.8K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Leroy Merlin és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $114,425. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Leroy Merlin és de $35,087.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Leroy Merlin

Empreses relacionades

  • Spotify
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos